Tomac: Cei care insistă în orice condiţii să se suspende alegerile nu sunt corecţi Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, ca alegerile parlamentare pot avea loc pe 6 decembrie si a sustinut ca acei politicieni care insista ca acest scrutin sa se amane nu sunt corecti.



"In mod clar ca prioritatea zilei ramane combaterea pandemiei si trebuie sa fim prudenti. Este clar ca nu vom avea o campanie traditionala cum au existat pana acum. Ne vom limita si noi la ce putem utiliza ca instrument in aceasta competitie. Imi doresc foarte mult ca situatia din sanatate sa nu depaseasca limita pentru ca s-au atins limite greu de gestionat, insa fie ca e vreme de pandemie,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

