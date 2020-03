Actorul american Tom Hanks a parasit spitalul australian in care a fost plasat in carantina dupa ce fusese testat pozitiv la coronavirus saptamana trecuta, dar sotia sa, Rita Wilson, ramane internata, au facut cunoscut marti responsabili australieni, noteaza AFP.



Actorul multipremiat cu Oscar se afla pe Gold Coast, in apropiere de Brisbane (centru-est), pentru pre-productia filmului biografic al regizorului australian Baz Luhrmann despre Elvis Presley, in care joaca rolul managerului vedetei, colonelul Tom Parker. Productia a incetat dupa ce Hanks, in varsta de 63 de ani, a confirmat…