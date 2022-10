Tom Brady și Gisele Bundchen au divorțat dupa 13 ani de casnicie. Fosta soție a jucatorului de fotbal american a anunțat desparțirea pe una dintre rețelele de socializare. In ultima perioada aparusera zvonuri potrivit carora cei doi se pregateau de divorț, insa nu au facut nicio declarație in acest sens. Vineri, 28 octombrie, Gisele Bundchen a anunțat pe Instagram ca a divorțat de Tom Brady. Modelul brazilian a ținut sa precizeze ca decizia a fost luata de comun acord. In ultimele luni, ea se plangea ca partenerul ei de viața neglijeaza familia din cauza sportului. „Cu multa recunoștința pentru…