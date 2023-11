Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a semnat trei acorduri de grant, in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei - Transporturi, in valoare de aproape 45 de milioane euro, in vederea unei mai bune conectari a Republicii Moldova cu UE, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Scopul acestor…

- Romania risca sa piarda pana la 300 de milioane de euro din finantarea pentru calea ferata Brasov-Sighisoara, obtinuta in mecanismul financiar anterior pe Instrumentul Conectarea Europei (CEF), din cauza faptului ca nu a facut lucrari in ultimii circa 7 ani, a declarat marti, la Strasbourg, comisarul…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat o schema de ajutoare in valoare de 24 de milioane de euro „pentru sprijinirea investițiilor in porturile maritime și interioare in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei”, a transmis Comisia Europeana, vineri, 13 octombrie.„Romania a notificat…

- Managerul de fonduri de investitii Mozaik Investments anunta ca a primit aprobarea pentru o finantare de 25 milioane euro prin initiativa de capital de risc din PNRR administrata de Fondul European de Investitii. Pana acum, Comitetul de Investitii a aprobat 6 investitii in valoare de 125 milioane euro…

- Anul acesta, Brașov Running Festival, cel mai important festival dedicat alergarii din Romania, dar si singura competiție de atletism din S-E Europei certificata World Athletics Elite Label, a devenit arena recordurilor mondiale. Peste 1.200 de alergatori din Romania, dar și din strainatate, au participat…

- Romania, granarul Europei: Țara noastra, cel mai mare exportator de grau moale, la inceputul sezonului 2023-2024 Romania, granarul Europei: Țara noastra, cel mai mare exportator de grau moale, la inceputul sezonului 2023-2024 In sezonul 2023-2024, care a inceput la data de 1 iulie, exporturile de grau…

- Cea mai mare nava de cercetare de pe apele interioare ale Uniunii Europene, Rexdan, a fost construita in Romania. A fost realizata in cadrul unui proiect urias, de aproximativ 20 de milioane de euro, al Universitatii „Dunarea de Jos” Galati.

- Romania a redevenit granarul Europei: țara noastra cel mai mare exportator de grau moale din UEExporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/2024, care a inceput la 1 iulie 2023, au scazut la data de 20 august la 4,06 milioane tone metrice, comparativ cu 5,12 milioane de tone de grau…