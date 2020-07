Tocmai s-a lansat videoclipul piesei Manuel Riva feat. Kelli-Leigh – “Just To Be With You”

Stiri pe aceeasi tema

- Dave Stancy a lansat videoclipul la primul single de pe albumul de debut. Artistul a semnat atat versurile cat si linia melodica a piesei „Aprins”. Dave Stancy vrea sa aprinda topurile muzicale nationale si interationale cu noul sau single. „Sunt foarte entuziasmat deoarece este prima mea piesa solo…

- Manuel Riva, impreuna cu cantareata britanica Kelli-Leigh, lanseaza impreuna “Just To Be With You”, o piesa despre dragoste si de trecutul peste ea. Manuel Riva este, in momentul de fata, unul dintre cei mai de succes artisti romani peste ocean. Piesele sale s-au aflat saptamani la rand si inca se afla…

- Tavi Iepan (chitara), Matthias Lange (chitara), Christian Podratzky (bas), Mark Cross (percuție) și Sebastian Simonis (vocal) – adica membrii formației Rezident EX – au lansat un nou videoclip la piesa „Lasa-ma sa zbor“, melodia find extrasa din cel de-al doilea material discografic al trupei, Audio…

- Artistul timișorean K-RIGA a lansat recent piesa „Nu ratez“, melodia beneficiind de un videoclip realizat de Happy End Studio și de mixajul și masterul lui Lukinich Atilla de la DSPro Studio. Pe numele lui adevarat Cariga Daniel Claudiu, tanarul artist „activeaza“ in branșa muzicii hip hop din 2016…

- Membrii formației timișorene Arc Gotic au lansat un videoclip live al piesei „Night Train“, melodia avand parte de filmari realizate in cadrul concertului pe care artiștii locali l-au susținut in deschiderea formației americane Soft Kill, organizat de Trick Electrick in Reflektor Venue. Videoclipul…

- Aproape 230 de elevi inscrisi la 22 de scoli de dans modern din Romania au participat la un videoclip realizat la initiativa coregrafului Levi Cosma, in semn de apreciere si solidaritate cu cadrele medicale si autoritatile care sunt implicate in actiunile de limitare a efectelor pandemiei cu noul coronavirus.…

- Track-ul Righteous a aparut la patru luni de la disparitia tanarului artist. Piesa a fost inregistrata de artist in studioul lui din Los Angeles si a fost produsa de catre Nick Mira si Charlie Handsome. Videoclipul piesei “Righteous” a fost regizat de catre Steve Cannon si include imagini si cu Juice…

- Nu este Nostradamuds, insa coincidenta sau nu solistul Dan Helciug a prezis parca aceaste vremuri de pandemie in care se poarta masti. Solistul trupei Spiatalul de urgenta a filmat un videoclip la piesa “Da’Vai” pe care a lansat-o in noiembrie 2019. Insa pe atunci nu stia ca o sa fie pandemie, o sa…