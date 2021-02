Stiri pe aceeasi tema

- Un medicament antiinflamator, tocilizumab, reduce riscul de deces la pacientii spitalizati cu o forma grava de COVID-19, conform rezultatelor unui vast studiu, salutate de specialisti si catalogate drept "vesti bune", informeaza joi AFP. Rezultatele indica faptul ca "la 25 de pacienti…

- Un medicament utilizat pentru tratarea astmului pare sa reduca numarul spitalizarilor pacienților cu COVID-19, dar și recuperarea acestora, daca este administrat in primele șapte zile de apariția simptomelor, au anunțat cercetatorii de la Universitatea Oxford, informeaza HotNews.ro , care citeaza Reuters.…

- Un medicament pentru astm reduce riscul de spitalizare și perioada de recuperare la pacienții cu Covid-19: STUDIU Un medicament ce este folosit și la tratarea plamanilor de fumator și pentru tratarea astmului pare sa reduca atat numarul spitalizarilor cat și perioada de recuperare la pacienții cu Covid-19…

- Un medicament folosit pentru tratarea astmului pare sa reduca atat numarul spitalizarilor cat si perioada de recuperare la pacientii cu Covid-19 daca este administrat in primele 7 zile de aparitia simptomelor, au anuntat cercetatorii de la Universitatea Oxford, potrivit Reuters. Concluziile au fost…

- Guvernul a anunțat acțiuni suplimentare pentru pasageri la intrarea și de iesirea din tara pentru a reduce calatoriile peste granițele internaționale și pentru a reduce riscul transmiterii Covid-19. In timp ce accentul este pus pe protejarea programului de vaccinare, aceasta acțiune va reduce riscul…

- Ziarul Unirea Fumatorii, risc dublu de infectare și deces din cauza COVID-19. STUDIU recent despre legatura dintre fumat și cazurile grave Fumatorii au risc dublu de infectare și deces din cauza COVID-19. Cercetatorii au descoperit ca toți fumatorii aveau șanse mai mari de infectare cu virusul. Dar…

- O echipa de cercetatori a descoperit indicii care ar putea explica de ce unii oameni fac forme grave de COVID, iar alții nu. Potrivit unui studiu publicat vineri de revista Nature, dupa studierea ADN-ului a circa 2.700 de pacienti din unitatile ATI din Marea Britanie, au fost depistate unele indicii…

- In perioada 13 aprilie-20 noiembrie 2020, 1357 persoane tratate de COVID-19, s-au solidarizat in lupta contra infecției, asigurand 4631 doze de plasma, care au fost distribuite in instituțiile medicale in care se trateaza pacienții cu forme grave și extrem de grave de COVID-19.