Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Ileana Stana Ionescu s a nascut la data de 14 septembrie 1936, in localitatea Brad, judetul Hunedoara.Ileana Stana Ionescu s a nascut in anul 1936. Dupa mama are origini italiene, tatal a murit in al Doilea Razboi Mondial cand avea sase ani. A trait de la varsta de cinci ani, cu familia, in…

- Caștigatorul sezonului cu numarul noua al concursului Vocea Romaniei, Dragoș Moldovan, implinește astazi frumoasa varsta de 23 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Artistul care și-a descoperit pasiunea pentru muzica la varsta de 7 ani cand și-a cumparat prima chitara și a devenit…

- Mihai Munteanu cantareț de opera, tenor lirico-dramatic, patriarh al teatrului liric autohton, Artist al Poporului, Cavaler al Ordinului Republicii, Cetațean de Onoare al municipiului Chișinau, implinește astazi frumoasa varsta de 78 de ani.

- O echipa de medici de la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie "Elena Doamna" din Iasi a efectuat o operatie de cezariana unei paciente in varsta de 25 de ani, aceasta fiind cea de-a sasea interventie de acest gen suferita de femeie pe parcursul a 10 ani, potrivit Agerpres. Managerul Spitalului…

- Barack Obama, fostul presedinte al Statelor Unite ale Americii, implineste 60 de ani pe data de 4 august. Acesta va organiza o petrecere cu peste 400 de invitati, desi numarul de persoane care s-au infectat cu varianta Delta a coronavirusului este in continua crestere.

- Fostul fundas Dumitru Romila, cunoscut drept Romila I, a decedat la varsta de 78 de ani, a anuntat, luni, clubul de fotbal Politehnica Iasi pe site-ul sau oficial. Nascut pe 8 octombrie 1942, Dumitru Romila a jucat la echipa din Copou in perioada 1965-1973, scrie agerpres.ro. Fost capitan…

- Astazi am transmis un calduros „La mulți ani!” din partea intregii comunitați aiudene, doamnei Buta Veronica care a implinit onorabila varsta de 100 de ani. Astfel, doamna Buta Veronica devine cel de-al 5-lea cetațean in viața al municipiului Aiud care implinește varsta de 100 de ani. La mulți ani și…