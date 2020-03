Toate vedetele depistate cu Coronavirus Toate vedetele depistate cu Coronavirus Temutul Coronavirus afecteaza din ce in ce mai multi oameni la nivel global, zi de zi. Iata ca nici vedetele nu sunt ferite de aceasta pandemie. Deja numarul celebritatilor infectate cu COVID-19 a crescut considerabil. Debi Mazar Actrita a dezvaluit pe Instagram ca a fost depistata cu COVID-19. Debi Mazar (55 de ani) spune ca se simte deocamdata bine si se afla in izolare la domiciliu. Andy Cohen Andy Cohen a intrat si el in randul celebritatilor testate pozitiv cu noul Coronavirus. Se afla deja in carantina de cateva zile, iar emisiunea sa a fost suspendata!… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

