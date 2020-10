Stiri pe aceeasi tema

- Toate școlile și gradinițele din orașul Bacau intra de luni in scenariul roșu. Adica se va face școala numai pe internet. In urma cu puțin timp, la Bacau, a avut loc ședința Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Numai in ultimele 24 de ore, in județul Bacau, 179 de persoane s-au infectat cu…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis astazi ca unitațile de invațamant in care se vor organiza pe 27 septembrie secții de vot sa fie inchise timp de 3 zile. Este vorba despre vineri, 25 septembrie, și zilele de luni și marți, 28 și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ziarul Unirea Din 15 august, masca devine OBLIGATORIE și in Sibiu: Terasele se INCHID la ora 24.00, iar in zona istorica, purtarea este recomandata pe toata perioada zilei Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Sibiu a decis ca programul de lucru al teraselor sa fie limitat, in intervalul…

- Decizie de ultima ora in Sibiu. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Sibiu a decis ca programul de lucru al teraselor sa fie limitat, in intervalul orar 6.00-24.00. In zona istorica a orașului, purtarea maștii este recomandata, anunța Prefectura Sibiu, conform Mediafax.Citește…

- In urma analizarii posibilelor variante de masuri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca, in intervalul 15 - 31 august 2020, sa se prelungeasca obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a stabilit ca incepand cu data de 05.08.2020, orele 00:00, pe intreg teritoriul județului Bacau, se instituie obligativitatea purtarii maștilor de protecție, ca masura de prevenire și limitare a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Masca devine obligatorie și pe strada, incepand de joi, in jud Argeș. Daca sunt cel puțin doua persoane intr-un grup, cu varsta peste 5 ani, masca va fi obligatorie, potrivit deciziei luate in ședința CJSU.Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis și ca in mijloacele de transport…

