- Directorul General al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a declarat duminica, 26 martie, ca accepta sa iși asume responsabilitatea pentru neglijența angajaților companiei, dar nu și subfinanțarea sistemului feroviar din Romania de dupa Revoluție. „Imi voi asuma acțiunea sau inacțiunea oricarui angajat…

- Un nou accident feroviar s-a produs in Romania, in mai puțin de doua saptamani! In 13 martie, la Roșiori de Teleorman, un tren de calatori a lovit un marfar incarcat cu mașini, iar CFR a facut declarații contradictorii, negand, in prima faza, ca ar fi existat un impact. Ulterior, operatorul a confirmat…

- Val de anchete in urma tragediei din Gara CFR Galați, soldata cu moartea femeii conductor a trenului implicat in accident și ranirea altor trei persoane. Poliția a stabilit ca ceasului vitezometrului locomotivei a ramas blocat la pozitia 75 km/h, iar din declaratia mecanicului reiese ca locomotiva s-a…

- La data de 25 martie 2023, la ora ora 19:19, un vagon de calatori etajat, care se afla garat la linia nr. 4 din Statia CF Galati in asteptarea formarii garniturii trenului pentru ruta Galati ndash; Marasesti, a fost lovit frontal de locomotiva care urma sa tracteze garnitura, condusa de mecanicul de…

- Europarlamentarul Corina Cretu a precizat, dupa accidentul feroviar produs sambata seara in Gara CFR Galati in urma caruia patru persoane au fost ranite, dintre care una grav, ca este imperios necesara capacitatii administrative a CFR in vederea implementarii sistemului european de management al traficului…

- Un accident feroviar grav a avut loc in gara din Galați. Potrivit primelor informații, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Accidentul s-a produs sambata seara in gara din Galati. Acesta ar fi fost provocat de o manevra greșita realizata pe calea ferata.…

- CFR Calatori informeaza ca ”in aceasta seara, 25 martie 2023, in stația Galați, la cuplarea locomotivei la garnitura pentru formarea trenului Regio 7576 in relația Galați – Marașești a fost tamponat primul vagon.Din primele informații, in urma impactului, au fost ranite patru persoane: mecanicul,…

- Toti mecanicii de locomotiva din Romania vor fi evaluati in perioada urmatoare. E prima masura anunțata, in exclusivitate pentru TVR, de reprezentantii Ministerului Transporturilor, dupa accidentul feroviar din Teleorman.