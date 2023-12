Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund – PSG 1-1 și Newcastle – AC Milan 1-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele au contat pentru ultima etapa a grupelor din UEFA Champions League. Dupa aceste rezultate, din Grupa F a competiției, s-au calificat in optimi Borussia Dortmund și PSG. In Europa League a ajuns AC…

- FC Copenhaga si Napoli s-au calificat, marti seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile obtinute in ultima etapa a grupelor, potrivit agerpres.ro. FC Copenhaga a intrecut-o pe Galatasaray cu 1-0, mijlocasul Lukas Lerager marcand singurul gol al partidei (58), dupa…

- Joao Cancelo și Joao Felix au marcat in fiecare repriza și au adus marți Barcelonei o victorie in retur, cu 2-1, pe teren propriu, impotriva lui Porto, victorie ce i-a asigurat un loc in tururile eliminatorii ale Ligii Campionilor pentru prima data in trei sezoane.Dupa ce a parasit competiția in…

- Bayern Munchen, Real Madrid, Real Sociedad si Inter Milano s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile obtinute in etapa a patra a grupelor, potrivit agerpres.ro. Numarul echipelor calificate in optimi a ajuns astfel la sase, dupa ce marti au reusit…

- Formatiile Manchester City si Leipzig s-au calificat, marti seara, in optimile de finala ale Ligii Campionilor fiind primele echipe care merg mai departe in actualul sezon, potrivit news.ro.City a invins pe teren propriu echipa Young Boys, scor 3-0, si Leipzig s-a impus in faa formatiei Steaua Rosie…

- Tehnicianul Carlo Ancelotti a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea meciului cu Union Berlin, din Liga Campionilor, ca Manchester City este "favorita" pentru castigarea acestei competitii, potrivit news.ro."Au o echipa care i-a ajutat sa castige Liga Campionilor anul trecut…

- Carlo Ancelotti (64 de ani), antrenorul lui Real Madrid, susține ca obiectivul minim al echipei sale este sa ajunga in finala Ligii Campionilor și e de parere ca favorita la caștigarea trofeului ar fi Manchester City pentru ca „e deținatoarea trofeului, are calitate și s-a intarit”. ...

- Echipele spaniole vor sa aiba din nou succes pe plan european, la cel mai inalt nivel. Daca in Europa League, au reușit constant sa aiba parte de victorii finale cu ajutorul celor de la Sevilla, Villarreal sau Atletico Madrid, ibericii vor sa readuca in prim planul Ligii Campionilor și alte cluburi,…