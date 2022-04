Stiri pe aceeasi tema

Peste 150 de refugiati din Ucraina au beneficiat, in ultima luna, de servicii medicale in unitatile specializate din judetul Tulcea, se arata intr-o adresa remisa AGERPRES de catre Directia de Sanatate Publica (DSP).

Organizația Mondiala a Sanatații anunța ca sase unitați medicale din Ucraina au fost atacate de ruși intr-o singura zi. Potrivit OMS, atacurile au avut loc duminica. Anunțul a fost facut pe Twitter, iar organizația confirma ca este vorba despre o serie de noi atacuri, scrie Mediafax.

Aproape 800 de locuri de cazare au fost identificate in judetul Constanta pentru cetatenii proveniti din zona de conflict armat din Ucraina, a informat, joi, Institutia Prefectului.

Starea de urgența in sanatate publica, declarata prin Hotararea Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica nr. 61 din 9 septembrie 2021, a fost prelungita pana pe 15 aprilie inclusiv, pe intreg teritoriul Republicii Moldova.

Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 28 februarie - 6 martie, 50,4% din cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Ilfov si Prahova, potrivit Agerpres.

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca, in cazul in care mai multi copii dintr-o clasa sau grupa se vor infecta cu SARS-CoV-2, Inspectoratul scolar si Directia de sanatate publica pot decide suspendarea cursurilor in respectiva clasa pentru un anumit

Aproape o jumatate dintre centrele de vaccinare anti-COVID-19 din Alba isi suspenda de luni activitatea, iar restul vor avea un program de functionare modificat, potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, de catre Directia de Sanatate Publica (DSP) Alba.

Gradul de ocupare a paturilor destinate pacientilor cu COVID-19 la spitalele din judetul Giurgiu a ajuns la 63%, a informat miercuri Institutia Prefectului.