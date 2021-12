Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea proiectului de buget pentru 2022 avanseaza rapid in Parlament. Au fost avizate deja bugetele tuturor ministerelor și autoritatilor, iar amendamentele Opozitiei au fost respinse. Liderii Coalitiei vor ca proiectul sa ajunga in plen chiar in aceasta seara.

- Comisiile de buget-finante din Parlament au dat, miercuri, raport favorabil pe proiectele bugetului de stat si cel al asigurarilor pe 2022. Comisiile urmeaza sa isi redacteze raportul si tot astazi va incepe dezbaterea in plenul reunit al celor doua Camere. Conducerea Parlamentului va stabili, la ora…

- Comisiile parlamentare de buget-finante continua miercuri dezbaterea, cu ordonatorii principali de credite, a proiectului de buget de stat pe anul 2022. Proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale de stat pe anul viitor au fost aprobate luni de Guvern, iar luni seara au ajuns la Parlament.Marti,…

- UPDATE Legea bugetului pentru anul 2022 ar urma sa fie adoptata de Parlament joi, pe 23 decembrie, au precizat surse politice. Potrivit acestora, amendamentele pot fi depuse pana marți, la ora 12.00. Tot marți, de la ora 18.00, ar urma sa aiba loc discuțiile in Comisiile de buget. Miercuri vor incepe…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca luni va fi prezentata o forma de buget pe anul viitor in cadrul coalitiei de guvernare dar ca el nu ințelege de ce atata graba. „PNL este in Parlament. Vom fi aici pana cand trebuie sa votam acest buget, dar el trebuie sa vina. Inca nu am vazut acest…

- Ministerul de Finanțe a comunicat, marți, ca a inceput acțiuni de control la 17 ministere, nu doar la Ministerul Muncii, așa cum afirma, luni, ministrul interimar Raluca Turcan. “Acțiunea de inspecție la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost demarata in 19 noiembrie 2021, simultan cu alte 17…

- Marcel Ciolacu a declarat, dupa negocierile cu PNL si UDMR pentru formarea noului guven,ca miercuri vor incepe discutiile pe fiecare capitol al programului de guvernare. Liderul PSD a transmis ca spera sa vina in Parlament cu programul pana la finalul lunii noiembrie si a precizat ca nu s-a discutat…