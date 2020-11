Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj pe Twitter, Donald Trump a declarat ca are un avans mare, insa democrații „incearca sa fure alegerile”. Președintele american in exercițiu a reacționat pe rețeaua de socializare la scurt timp dupa discursul increzator al rivalului sau. Joe Biden a declarat ca este optimist privind rezultatul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat in noaptea de marti spre miercuri ca "este pe cai mari" pentru a castiga scrutinul prezidential si a sustinut ca oponentii sai incearca "sa fure alegerile". "Suntem pe CAI MARI, dar ei incearca SA FURE Alegerile. Nu-i vom lasa niciodata sa faca asta. Nu…

- Donald Trump are o prima iesire publica dupa cateva ore, in seara alegerilor. Presedintele SUA isi acuza adversarii ca incearca sa fure alegerile si lase sa se inteleaga ca isi va anunta victoria in scurt timp."Suntem in fata, dar ei incearca sa fure alegerile. Nu ii vom lasa niciodata sa…

- Chiar inainte de alegerile prezidențiale din SUA, programate a avea loc pe 3 noiembrie, Lady Gaga și echipa de campanie a lui Donald Trump fac schimb de replici taioase pe Twitter, pe tema fracturarii hidraulice (fracking).

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca este de acord cu propunerea presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, de a se organiza consultari la Palatul Cotroceni pentru a se ajunge la un consens in privinta datei alegerilor.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti ca a declasificat toate documentele legate de investigatiile privind interferenta Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si folosirea de catre contracandidata sa Hillary Clinton a unui server privat pentru email-uri guvernamentale,…

- Sursa a spus ca Facebook a discutat cu experti despre posibile scenarii legate de alegeri, inclusiv despre posibilitatea ca presedintele Donald Trump sa utilizeze platforma de socializare pentru a contesta rezultatele alegerilor. Publicatia New York Times a relatat vineri, citand surse, ca directorul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta ca i se pare o idee buna sa i se adauge chipul alaturi de figurile altor patru fosti presedinti, sculptate in stanca Muntelui Rushmore, din Dakota de Sud, informeaza EFE. „Nu am sugerat niciodata aceasta, desi pe baza tuturor lucrurilor…