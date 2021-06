Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile pentru Dezvoltare Regionala primesc și mai multa putere, dupa ce au devenit partener direct al UE in Programul Operațional Regional. Acestea vor fi implicate in implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența, a anunțat, la Arad, premierul Romaniei, Florin Cițu, in cadrul unei ședinței…

- Premierul Florin Citu a declarat ca in urmatoarea perioada se va ocupa de reducerea birocratiei, pentru ca procedurile prin care vor putea fi implementate proiectele prin PNRR sa fie mai rapide, astfel incat in termenul de cinci ani banii primiti sa poata fi cheltuiti. Aflat la Arad, joi…

- Emil Boc a vorbit la Antena 3, într-o discuție cu senatorul PSD Lucian Romașcanu, despre situația PNRR-ului, Planul Național de Reziliența și Redresare, dar și despre dezbaterea acestuia în Parlament. Edilul considera…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc miercuri, in plen reunit, pentru a fi prezentat Planul National de Redresare și Rezilienta (PNRR), a anuntat marti presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, dupa sedinta Birourilor permanente reunite. "Birourile permanente reunite au hotarat…

- Este regretabil ca lupta politica interna din PNL pune in pericol realizarea Planului Național de Redresare și Reziliența al Romaniei, susțin social-democrații: „Din pacate, constatam ca Ludovic Orban și Florin Cițu continua sa se comporte politicianist și iresponsabil in aceasta situație critica”,…

- Prim-ministrul Florin Cițu a avut astazi o intalnire cu delegația Consiliului de afaceri americano–roman (AMRO), care reunește companii americane importante prezente in economia romaneasca. Intrevederea a prilejuit un dialog deschis cu oamenii de afaceri participanți, cu privire la programul de politici…

