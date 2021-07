Locuitorii comunei Giarmata pun umarul pentru o cauza caritabila. Sambata, 17 iulie, de la ora 17:30 in cadrul primei ediții „Giarmata in Mișcare”, organizate de Kids Club Giarmata, La Milu și Primaria Giarmata comunitatea va fi pusa in mișcare și va aduna fonduri pentru un baiat cu grave probleme de sanatate. Cristian Niculcea are opt […] Articolul Toata comunitatea din Giarmata se mobilizeaza pentru Cristian, un baiat cu tetrapareza a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .