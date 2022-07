Toată comuna Văcărești va avea rețea de apă și canalizare Toata comuna Vacarești va avea rețea de apa și canalizare, investiții mult așteptate de cetațeni, dar care vor contribui major la dezvoltarea infrastructurii de utilitați in pas cu cerințele europene. Administrația de la Vacarești, condusa de primarul Romica Stoica a reușit sa obțina finanțari pentru proiectele privind rețeaua de canalizare și rețeaua de apa pentru [...] The post Toata comuna Vacarești va avea rețea de apa și canalizare first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația publica de la Blandești s-a deblocat astazi dupa o noua ședința a Consiliului Local la care au participat liderii județeni ai PNL și PSD, deputatul Costel Șoptica, respectiv președintele Consiliului Județean, Doina Federovici.

- PRIMARIA COMUNEI RAZVAD reprezentata de primar Emanuel Spataru, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului…

- Accident rutier in comuna Odobești, sat Brancoveanu, au intervenit pompierii de la Detașamentul de Pompieri Titu cu o autospeciala de intervenție, Garda de Intervenție Potlogi cu o ambulanța SMURD, iar SAJ Dambovița cu un echipaj. La locul accidentului au fost gasite trei persoane, conștiente, care…

- ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizare de branșamente la rețeaua de canalizare a gospodariilor de pe The post ANUNȚ PUBLIC privind solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Realizare de branșamente la rețeaua de canalizare a gospodariilor…

- Administrația locala a comunei sucevene, Cornu Luncii, in fruntea careia se afla primarul Gheorghe Fron, a gasit o modalitate inedita de a promova obiectivele de interes ale comunitații. Angajații Primariei se fotografiaza imbracați in costume populare la fiecare investiție din cele noua sate ale comunei.…

- Dispensar medical ultramodern, inaugurat in satul Caprioru, comuna Tatarani, astfel administrația locala condusa de primarul Constantin Patru The post Dispensar medical ultramodern, inaugurat in satul Caprioru, comuna Tatarani. VIDEO first appeared on Partener TV .

- Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, cu prilejul unei ședințe, ca proiectul "Sistem de canalizare ape uzate in localitatea Livezeni, comuna Livezeni, județul Mureș – relocare rețele" propus a fi realizat in comuna Livezeni, sat Livezeni, nu…

- Primaria Vulturu a scos la licitație un proiect de investiții care vizeaza continuarea lucrarilor la sistemul de canalizare. Este vorba de achiziția de servicii de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari a Lotului nr.4: strada Vadului și strada Putnei, sat Vulturu, comuna Vulturu, aferent…