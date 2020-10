Stiri pe aceeasi tema

- Romania se afla intr-o situație disperata, dupa ce numarul de imbolnaviri cu COVID-19 a explodat. Ziua de miercuri a fost cea de-a doua zi cu peste 2000 de cazuri, motiv pentru care, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a dezvaluit la ce ar trebui sa se aștepte bucureștenii in urmatoarea perioada, dar…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta“, trage un semnal de alarma cu privire la evoluția cazurilor de coronavirus, la formele severe pe care le fac pacienții tot mai frecvent. Managerul Institutului „Marius Nasta“ face apel, de asemenea, la respectarea masurilor de igiena in condițiile…

- Reacția acesteia survine dupa ce peste 1.700 de infectari cu coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, ceea ce reprezinta un nou record negativ al evoluției pandemiei Medicul s-a declarat ingrijorat de evoluția cazurilor raportate și a facut totodata un apel la cetațenii țarii…

- Din cele 1.311 de noi cazuri COVID depistate in Romania, Iasului i-au revenit 65 de imbolnaviri. Conduce detasat Bucurestiul cu 220 de cazuri, urmat de Prahova (70) si Dolj (69). In schimb, in cazul retestarilor, Iasi conduce detasat intre judete cu 49 de reconfirmari pozitive. Pe prima pozitie ramane…

- Fauci a facut evaluarea dupa dezvaluirea unei scrisori recente din partea Centrelor pentru Controlul si Prevenirea Bolilor, care le-a spus statelor sa se pregateasca pentru distributia „pe scara larga" a unui vaccin pana la 1 noiembrie. Citeste si Nelu Tataru, anuntul momentului! Cate doze…

- Au trecut mai bine de șase luni de la primul caz confirmat de coronavirus din Romania, iar pandemia pare ca este departe de sfarșit. Vacanța, relaxarea, vara s-au sfarșit și, odata cu luna septembrie, toata lumea se așteapta la o noua etapa in confruntarea cu noul coronavirus. De la 1 septembrie, noi…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) luna septembrie 2020, conform prognozelor facute, va fi una calduroasa. Se anunța valori termice mai ridicate decat cele normale in toata Romania. Prognoza meteo pentru toamna 2020. Vremea pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie Cei de la…

- Intrebat de jurnalista Cristina Sincai cu cate procente este creditat in sondaje la Primaria Capitalei, Traian Basescu a afirmat: "Suficient ca sa fiu primarul general al Capitalei", a declarat Traian Basescu, in direct, la Romania TV. Primarul general Gabriela Firea conduce in topul…