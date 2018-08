Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat joi pe Facebook ca protocoalele aparute in spatiul public si care au fost semnate de el au ca tema educatia juridica in scoli, nu infaptuirea...

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut, joi, noi precizari, pe Facebook, refereritoare la protocoalele din justiție. Reacția, in contextul in care judecatorul Cristi Danileț a publicat, pe blogul sa mai multe protocoale cu instituții precum CSM, Ministerul Educației, Uniunea Avocaților sau…

- Tudorel Toader a precizat ca protocoalele ce vizeaza educatia juridica nu trebuie confundate cu cele care se refera la infaptuirea justitiei, raspunzand criticilor aduse de judecatorul Cristi Danilet, potrivit carora si ministrul a semnat protocoale cu institutii, desi le considera nefiresti.

- ”A nu se confunda Protocoalele referitoare la infaptuirea justitiei, cu Protocoalele referitoare la educatia juridica in scoli!” a scris Tudorel Toader pe Facebook. Reacția ministrului justiției vine in contextul in care un judecator a publicat șase protocoale semnate de catre Tudorel Toader.…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunța, pe Facebook, ca marți va face o conferința de presa referitoare la afirmațiile lui Augustin Lazar. Procurorul general al Romaniei a prezentat o serie de documente, precizand ca ministrul știa despre protocoul publicat de Darius Valcov inca din luna martie.…

- Augustin Lazar anunța ca va prezenta corespondența legata de protocoalele cu SRI, intr-o declarație de presa pe care o va susține luni, in jurul pranzului. „In jurul pranzului vom avea o declarație de presa”, le-a spus Augustin Lazar jurnaliștilor, luni, la Parchetul General. Procurorul general al Romaniei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat la prima ora a diminetii, pe pagina sa de Facebook, faptul ca astazi va face o vizita fulger la Curtea de Apel Suceava si Penitenciarul Botosani, cele doua institutii interesandu-l in masura in care urmeaza sa identifice un posibil loc de amplasare a arhivei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a raspuns presedintelui Iohannis, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor si nu este in contradictie cu prevederea din Constitutie ce ii situeaza sub autoritatea ministrului Justitiei.