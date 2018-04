Tudorel Toader spune ca va urmari la televizor declaratia sefului statului, programata pentru ora 18. Este vorba despre declaratia in cadrul careia toata lumea se asteapta ca presedintele Iohannis sa isi anunte recizia in privinta cererii de revocare a Laurei Coduta Kovesi din fruntea DNA-ului. De altfel, ministrul Justitiei, cel care, in urma cu aproape […] Toader promite o reactie rapida la anuntul lui Iohannis: “in minutul urmator…” is a post from: Ziarul National