- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit in Senat, la Ora Guvernului, invitat fiind de grupul PNL. In cadrul dezbaterilor, Tudorel Toader a fost intrebat de ce nu a sesizat Comisia de la Veneția pe Legile justiției, insa a ținut sa precizeze ca in conformitate cu procedura el nu are acest drept.”Am…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este audiat miercuri in plenul Senatului, la "Ora Guvernului", la solicitarea PNL, care i-a cerut explicatii cu privire la raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO). Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca demersul presedintelui de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia intra in atributiile sale constitutionale, insa a precizat ca a observat ca "presedintele Romaniei da indicatii judecatorilor constitutionali". "Am vazut din declaratia…

- "Cred ca sesizarea trebuie facuta. Ministrul Justitiei a anuntat ca Guvernul, subliniez, doamna prim-ministru va face aceasta sesizare, lucru care, dupa parerea mea se impune in situatia data de refuz a presedintelui Romaniei de a semna revocarea procurorului sef al DNA", a afirmat Tariceanu la Parlament,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca refuzul sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, de a se prezenta in fata Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile din 2009 reprezinta o incalcare a autoritatii Parlamentului. In declaratia de presa organizata la sediul Ministerului…

- Augustin Lazar iși menține poziția ca șefa DNA nu trebuie revocata, potrivit unui scurt comunicat publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Public. „Avand in vedere decizia ministrului Justiției de a propune revocarea din funcție a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Augustin…