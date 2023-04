Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, este audiat la Secția 8 de Poliție din Capitala. El este audiat in calitate de martor in dosarul privind construcția ilegala a unui bloc din Sectorul 2.Mihaiu este audiat in dosarul in care s-au efectuat 10 percheziții, luni dimineața, in Capitala și in județele…

- Dani Oțil este unul dintre cei mai apreciați și iubiți prezentatori TV din Romania, iar el reușește sa-și impresioneze fanii de fiecare data cand are ocazia. De aceasta data, prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani a fost surprins in ipostaze rare. Iata cum l-a filmat soția lui, Gabriela Prisacariu!…

- Bogdan Iacob nu a fost niciodata in Germania, dar s-a trezit cu o datorie aici de aproape 200.000 de euro. A sesizat autoritațile. I-a scris și lui Iohannis, dupa ce ANAF i-a pus poprire pe salariu. Libertatea a cerut lamuriri din partea autoritaților romane și germane. Responsabilitatea este pasata…

- Fulgy a sarutat-o pe o tanara misterioasa, dupa ce a ieșit din secția de poliție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini rare cu fiul Clejanilor. Cu cine iși petrece tanarul timpul dupa desparțirea de Bia Khalifa.

- Dan Chișu este foarte responsabil atunci cand vine vorba de sanatatea lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Cum iși petrece actorul timpul liber.

- 28 de studenți ai Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, din anii I, II, III și IV, desfașoara in perioada 13 februarie – 10 martie, stagiul de practica la Jandarmeria Argeș. Citește și: O experta in geodinamica explica unde sunt zonele seismice din Romania. Ce ne așteapta Potrivit Inspectoratului…

- Noi avem dovada clara ca Marius Șumudica Jr. face sacrificii mari ca sa scape de traficul din București. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Iata imaginile pe care sigur nu le-ai mai vazut cu fiul…

- Razvan Raț a facut un gest neașteptat in trafic, iar fostul fotbalist au fost surprins in compania unei brunete misterioase. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui Razvan Raț și au surprins cele mai tari imagini.