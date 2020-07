Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea concursului de titularizare a fost deblocata. Președintele Klaus Iohannis a promulgat astazi, 2 iulie, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 58/2020. Ordonanța promulgata de Iohannis prevede exceptarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de predare vacante din…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea legii care aproba OUG 58/2020. Legea prevede, printre altele, deblocarea organizarii examenului național de titularizare in perioada starii de alerta. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care prevede ca in perioada starii de alerta pot fi organizate concursurile de titularizare in invatamantul preuniversitar si cele de ocupare a posturilor din invatamantul universitar. Concursul de titularizare fusese blocat, prin Ordin, de ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant, informeaza Administratia Prezidentiala. Actul normativ reglementeaza posibilitatea organizarii concursurilor…

- Potrivit senatorului PSD Mihnea Costoiu, prin amendamentul sau propus in Comisia de invatamant si insusit, marti, de plenul Senatului, a fost completat art. 27 alin. 3 din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit caruia "pe durata…

- Curtea Constitutionala a Romanie (CCR) are pe agenda de miercuri sesizarile privind modificarile aduse Legii concurentei si modului de alegere a conducerii Consiliului Concurentei. Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta…

- Legea promulgata azi vizeaza aprobarea OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. Potrivit actului normativ,…

- Președintele a transmis catre CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea…