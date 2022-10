Titlu naţional pentru Berceni! Secția de badminton a Clubului Sportiv Comuna Berceni (antrenor Adrian Basarabeanu) se afla pe lista onoranta a echipelor care au in palmares caștigarea unui titlu național pe echipe in 2022. Este vorba despre ”aur” la categoria echipe Under 19, in Campionatul Nați onal pe Echipe, in competiția desfașurata la București participand patru echipe, care au jucat sistem turneu ”fiecare cu fiecare”. Echipa clubului din Berceni s-a impus, caștigand clar toate cele trei partide disputate, astfel: cu CSȘ 6 București (4-1), cu ACS Armada Sud București (4-1), cu ACS Kids Tampa Brașov (5-0). Pentru CSC Berceni… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

