- Deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica a declarat miercuri, la Antena 3, ca nu-și amintește sa-l fi sunat pe deputatul PSD care l-a inregistrat.„Nu am nimic de comentat pe tema asta, le-am spus clar ca ne vedem in instanța”, a declarat deputatul AUR, despre cei care-l acuza ca a sunat parlamentari PSD…

- Acuzații greu de imaginat, miercuri, in ședința in plen a Camerei Deputaților. Un parlamentar AUR e acuzat ca, in toiul nopții, ar fi pus mana pe telefon și ar fi apelat mai mulți pesediști, pentru a-i injura. Deputatul PSD Gheorghe Soldan a venit, miercuri, la tribuna salii de ședința, susținand faptul…

- Deputatul PSD Gheorghe Șoldan a declarat miercuri, in ședința de plen, ca deputatul AUR Ciprian-Titi Stoica a sunat noaptea parlamentari social-democrați pentru a-i injura și a-i amenința. Liderul AUR a raspuns ca partidul va analiza sancționarea deputatului.„Aș vrea sa fac un anunț. Aseara, un coleg…

- ”Aseara, un coleg al nostru din Parlament, domnul Ciprian Titi Stoica, un coleg de la AUR a sunat mai multi colegi din grupul PSD, foarte tarziu, dupa ora unu noaptea si a inceput sa ne injure, sa ne ameninte, sa ne adreseze tot felul de injurii. La primul apel l-am atentionat pe domnul Ciprian Titi…

