- „Totul este sub control” in Rusia, sustine Vladimir Putin in legatura cu pandemia Covid-19. Insa acest discurs este privit cu neincredere de multa lume, mai ales ca presedintele rus se afla in plina campanie pentru a-si asigura postul la Kremlin pana in 2036. Un alt aspect preocupant il reprezinta sporirea…

- Luptatorul UFC Conor McGregor este de parere ca ar trebui instituita izolarea totala in Irlanda, iar aeroporturile sa fie inchise pentru a limita raspandirea coronavirusului. In Irlanda, 1.125 de persoane au fost diagnosticate cu coronavirus, iar alte 6 au murit.„As vrea sa spun ca ar trebui…

- Premierul Ludovic Orban prezinta masurile pe care le ia Guvernul pentru a sprijini economia, in contextul COVID-19 Premierul Ludovic Orban face declarații de presa joi, dupa ora 10.00. Miercuri seara, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat că statul poate suporta, pentru…

- Masura privind suportarea somajului tehnic de catre stat vizeaza in principal companiile afectate direct de masurile luate de Executiv, respectiv restaurante, companii care se ocupa de organizarea de evenimente si, initial, se va merge pe durata starii de urgenta, de 30 de zile, care poate fi prelungita…

- „Vom adopta un prim set de masuri pentru a veni in sprijinul companiilor afectate, dar va trebui sa urmarim in continuare cu foarte mare atenție ce se intampla in economie, nu doar in cea romaneasca, pentru a cauta sa gasim soluții pentru a reduce impactul negativ.Deocamdata, masurile la care ne-am…

- Statul care va da bani cadou fiecarui cetațean peste 18 ani. De ce a luat aceasta decizie Autoritatile din Hong Kong vor oferi cadouri in bani rezidentilor adulti, pentru a stimula cheltuielile si a reduce sarcina financiara, scrie BBC. Ca parte a bugetului anual, a fost anunţat că 1.280 de…

- Primarul din Targu Mureș, Dorin Florea, propune ca statul sa decida cine poate face copii și susține ca viitorii parinți ar trebui sa indeplineasca patru condiții importante. In caz contrar, statul ar trebui sa le ia copiii, propune edilul. Un material semnat Alexandra Pacuraru.