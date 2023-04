Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma pe autostrada A1, la km 530, sens de mers spre Timișoara. Un TIR s-a rasturnat. Conform Serviciului de Ambulanța Județean Arad, accidentul s-a soldat cu doua victime. Ambele persoane accidentate, cetațeni bulgari, au fost transportate la Spitalul Județean…

- Trei persoane au fost ranite, luni seara, intr-un accident rutier care s-a produs pe Autostrada A 1, in judetul Arad, pe sensul de mers catre Timisoara.Mai multe echipaje medicale, de pompieri si Politie intervin, luni seara, la un accident rutier produs pe A 1, in judetul Arad, sensul de mers dinspre…

- Un accident de circulație a avut loc pe autostrada A 1, Arad-Timișoara pe sensul de mers spre Timișoara. In evenimentul rutier este implicat un microbuz. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala de stingere și doua echipaje SMURD, dintre…

- FOTO: ACCIDENT rutier provocat de un tanar din Alba, pe DN 14, in Sibiu. O mașina s-a rasturnat, o persoana a ajuns la spital Un șofer de 21 de ani din județul Alba a provocat duminica un accident de circulație pe DN 14, intre localitațile Copșa Mica și Tarnava din județul Sibiu. Din primele informații,…

- Doua persoane au ajuns la spital, luni la amiaza dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 7, in Valcea. Accidentul rutier s-a produs pe DN 7, in localitatea Budești, sat Linia. Potrivit ISU Valcea, victimele sunt soț și soție, iar una dintre persoane (șoferul in varsta de 78 de ani) a ramas…

- Luni, 13 Martie 2023: In cursul acestei dimineți, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane. Din primele verificari efectuate s-a constatat faptul ca s-ar fi produs o coliziune intre 2 auto și un tir pe DN 7, in localitatea…

- FOTO: Accident rutier pe Autostrada A10 Aiud – Turda. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident rutier s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe Autostrada A10, intre Aiud și Turda. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit. Potrivit ISU Cluj,…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Doua persoane au ajuns la spital dupa o tamponare intre trei mașini Un accident rutier a avut loc joi noaptea, in jurul orei 23.00, pe autostrada A10 Sebeș-Turda, sensul de mers Turda-Aiud. Doua persoane, o femeie și un barbat, au ajuns la spital.…