TIR încărcat cu motoare răsturnat pe DN 5, în Giurgiu – FOTO Un TIR incarcat cu motoare pentru autovehicule s-a rasturnat, sambata dimineata, pe un drum din judetul Giurgiu. Soferul a fost ranit, iar o parte din incarcatura a ajuns pe campul de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc sambata, pe drumul national 5, in zona localitatii Valea Bujorului. Autotrenul care circula catre Giurgiu, incarcat cu motoare auto s-a rasturnat pe o parte capul tractor ramanand blocat pe carosabil iar remorca pe campul de pe marginea soselei. Soferul TIR-ului a fost ranit, primind asistenta medicala la locul accidentului. TIR-ul circula catre sensul de mers spre Giurgiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

