TIR încărcat cu 190 de porci, răsturnat în apropiere de Ploiești Un TIR incarcat cu 190 de porci s-a rasturnat in aceasta dimineața in apropiere de Ploiești. Mai exact, accidentul s-a produs pe raza localitații Blejoi, in zona unui sens giratoriu. Șoferul autovehiculului a fost ranit și primește ingrijiri medicale la fața locului, susțin reprezentanții ISU Prahova. Din primele informații se pare ca animalele au ramas in remorca autotrenului. O macara de mare tonaj va ajunge in zona pentru a ridica TIR-ul. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz și continua cercetarile. Traficul in zona se desfașoara cu dificultate. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

