Tipuri de servicii funerare în funcţie de care alegi o firmă dedicată Pentru a aduce un ultim omagiu unei persoane dragi, inclusiv prin respectarea tradițiilor romanești in ceea ce privește ritualul de inmormantare, soluția cea mai potrivita consta in contractarea unei companii care ofera servicii dedicate – de exemplu, o echipa specializata in servicii funerare din sector din 1 , Bucuresti. Necesitatea unor astfel de servicii este justificata, avand in vedere ca timpul scurs intre deces si inmormantare este foarte scurt si plin de atributii pentru rudele defunctului, carora birocratia si cutumele le ocupa foarte mult timp și ii priveaza de sansa de a petrece mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zona Dorobanți a fost și este una dintre cele mai selecte și cautate zone din București. Aici poți gasi o gama variata și diferențiata de apartamente, case, vile și locuințe. Intrucat costurile unei case...

- Carțile sunt nelipsite din viața unui om, fiind cele mai la indemana unelte de studiu sau mijloace de relaxare. Cand citești iți transformi viața, gandirea și dobandești nenumarate abilitați, cum ar fi: iți dezvolți pasiunea pentru un anumit domeniu, faci alegeri mai ințelepte, te relaxezi și inveți…

- Metrorex anunta ca sindicalistii USLM au impiedicat pornirea trenurilor de pasageri de la statia Piata Unirii invocand un protest spontan. Conducerea metroului sustine ca reprezentantii sindicatului au refuzat dialogul, informeaza A gerpres. Circulatia trenurilor de metrou este perturbata vineri dimineata…

- BUCUREȘTI. Reprezentantii jurnalistilor din toata tara, care fac parte din singura organizatie profesionala reprezentativa, Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR), s-au intalnit sambata, 20 martie, online, in cadrul Adunarii Generale.

- Serviciile funerare se impart in mai multe categorii in functie de necesitatile ce tin de ritualul inmormantarii si al comemorarii unei persoane trecute in nefiinta. Fiecare familie indoliata doreste sa organizeze in felul propriu inmormantarea unei persoane dragi, astfel incat firmele de pompe funebre…

- Smarttech247 iși marește echipa de experți din Romania, pana la sfarșitul anului 2021, de la 40 la 100 de specialiști in securitate cibernetica. De la inaugurarea Security Operation Centre din București și pana in prezent, Smarttech247 și-a extins serviciile de securitate cibernetica catre instituțiile…

- Touroperatorul J'Info Tours reintra pe piata charterelor din Romania, prin zboruri operate de Tarom, din Bucuresti spre Marsa Alam (Egipt), a anuntat miercuri compania, potrivit Agerpres. Zborurile vor avea loc din 29 aprilie 2021, saptamanal. Primele 100 de pachete charter J'Info Tours, la…