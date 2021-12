Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind certificatul verde ar putea fi adoptata pana la finele anului, a declarat premierul Nicolae Ciuca, la sfarșitul intrevederii cu reprezentanții cultelor. Potrivit premierului, legea urmeaza sa fie adoptata intr-o forma care va fi convenita cu specialiștii. „A fost o discutie si o solicitare…

- De ziua tuturor romanilor, UNIC Imobiliare se pregateste, in fiecare an, si de celebrarea longevitatii companiei. La numai cateva zile distanta de 1 decembrie, UNIC va aniversa, in acest an, doua decenii de activitate. Iar Ziua Nationala este tratata de echipa UNIC ca o a doua sarbatoare proprie, pentru…

- Doliu in sportul romanesc. Adrian Vermeșan, unul dintre cei mai longevivi conducatori de club din Romania, s-a stins din viața cu cateva ore in urma. Barbatul a fost decenii in șir conducator de club in baschetul timișorean. Iata care a fost, de fapt, cauza decesului lui Adrian Vermeșan!

- Black Friday a început timid în România în 2011 și a crescut puternic de la an la an. În zece ani a crescut semnificativ numarul celor care au cumparat ceva de Black Friday și a crescut de peste patru ori ponderea celor care platesc cu cardul. În articol puteți citi…

- Dupa o vara și-o jumatate de toamna in care bucureștenii și-au incalzit apa la aragaz pentru a se spala, Nicușor Dan le explica alegatorilor care sunt motivele pentru care inca nu s-a vaccinat: El a fost ales nu ca sa le fie exemplu, ci ca sa le rezolve problema cu apa calda. Edilul Capitalei insista…

- Primul an cu Nicușor Dan la Primaria Capitalei a fost, in mare parte, despre datorii și investiții blocate. Edilul spune ca a preluat un oraș in „terapie intensiva” de la vechea administrație și ca, pentru moment, s-a ocupat de stabilizarea acestuia. Libertatea a trecut in revista ce i-a reușit, ce…

- Oamenii legii au surprins pe direcția o ambarcațiune pneumatica cu opt persoane, care se indrepta din Serbia spre malul romanesc al Dunarii.La aproximativ 100 metri de malul romanesc, cei opt barbati au sarit in fluviul Dunarea, cotele apelor fiind scazute si s-au indreptat spre malul romanesc, iar…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o suburbie din Milano. Din primele informatii, 8 persoane ar fi murit, printre care si un copil. Conform unor surse pilotul și copilotul erau romani. Asadar, un avion de mici dimensiuni, inmatriculat in Romania, s-ar fi prabușit langa Milano. Avionul a intrat…