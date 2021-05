Ținutele vedetelor la MTV Movie & TV Awards 2021 Dupa premiile Bafta , Oscar și Globurile de Aur , a venit randul și premiilor MTV Movie & TV Awards 2021. Decernarea acestora a avut loc duminica seara, 16 mai, in Los Angeles, California, USA. Pentru artiști a fost din nou o ocazie perfecta sa pașeasca pe covorul roșu in tinute cat mai spectaculoase. Urmarește-te in video-ul de mai sus cum s-au imbarcat vedetele. Caștigatori MTV Movie & TV Awards Iata care au fost caștigatorii de anul acesta de la categoriile filme și seriale de televiziune. Urmeaza sa fie acordate premiile pentru categorii precum documentar, reality show, emisiuni-concurs si… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Disney+ a anuntat miercuri ca va devansa din 11 iunie pe 9 iunie data de lansare a noului sau serial ''Loki'', inspirat din universul Marvel, care va prelua astfel stafeta de la productiile sale precedente ''Wandavision'' si ''The Falcon and the Winter…

- Superluna roz, care a fost vizibila in zilele de 26 și 27 aprilie 2021, a facut un adevarat spectacol pe cer. Fotografi din intreaga lume au surprins fenomenul de luna plina in imagini spectaculoase. Luna plina a fost vizibila in noaptea de luni spre marți in zonele unde cerul a fost senin. Datorita…

- Prime Minister Florin Citu pointed out that starting on Tuesday the vaccination capacity reaches 115,000 persons per day at the national level and he urged Romanians again to get immunised, as vaccination is the only way to escape the pandemic. "Great news for the Romanians! We did what we had promised.…

- Actorul englez de teatru si film Paul Ritter, cunoscut din lungmetraje precum „Quantum of Solace” si „Harry Potter and the Half-Blood Prince”, a murit luni seara, la varsta de 54 de ani, informeaza Dpa, citata de Agerpres . Vestea morții sale a fost confirmata de catre agentul sau marți. Actorul suferea…

- 432.000 doze de vaccin AstraZeneca vor ajunge vineri, 2 aprilie, la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, a informat Comitetul Național pentru Vaccinare. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele vor fi aduse in București pe cale terestra. Dozele…

- Le Matin a dezvaluit ca in avalansa a murit si un alt francez, Bruno Cutelli, ghid si salvator. Salvamontistii au ajuns cu elicopterul la locul avalansei, dar cele doua persoane erau deja decedate.Julie a devenit campioana mondiala de snowboardcross in 1999, la Berchtesgaden (Germania). Ea castigat…

- Ținutele neinspirate nu au lipsit nici de aceasta data de la gala premiilor Grammy. Unele dintre vedete au aparut pe covorul roșu cu piese vestimentare care au fost departe de a starni admirația iubitorilor de fashion. Iata care au fost cele mai urate ținute purtate de vedete la premiile Grammy 2021. …

- Pelé, legendarul fotbalist brazilian, s-a vaccinat impotriva COVID-19, la varsta de 80 de ani. Acesta a descris ziua imunizarii ca fiind una „de neuitat” și si-a indemnat compatriotii sa respecte in continuare masurile impuse de pandemie. Pelé, pe numele sau real Edson Arantes do Nascimento, considerat…