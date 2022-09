Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul sarb Novak Djokovici a lipsit la doua dintre cele patru turnee de Grand Slam din acest an pentru ca nu este accinat impotriva Covid-19, dar sarbul a spus ca nu regreta decizia sa. Djokovici a castigat titlurile de la Australian Open, French Open si la Wimbledon in 2021, dar nu a putut sa-si…

- Cu ce vestimentații creative au ieșit in evidența influencerii la Stockhom Fashion Week Inainte de debutul marilor saptamani ale modei de la New York, Londra, Paris si Milano, a avut loc recent saptamana modei de la Stockholm. Pe catwalk, marile case de moda și designerii internaționali și-au prezentat…

- Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile companiilor de calatorii si agrementi, componenta acestora coborand cu 3,9%, urmate de titlurilor din sectorul resurselor de baza, cu un declin de 3,8%. Nemultumirile investitorilor au predominat inca de vineri, dupa remarcile din partea presedintelui…

- Samsung anunța o noua colaborare cu Prime Video. Prin aceasta, fanii lui J. R. R. Tolkien au posibilitatea de a accesa conținut exclusiv din mult așteptata serie ,,Lord of the Rings: The Rings of Power” („Stapanul Inelelor: Inelele Puterii”) in varianta 8K pe televizoarele Samsung de ultima generație,…

- Este unul dintre cei mai in voga artiști de la noi din țara in momentul actual. A dat lovitura in muzica romaneasca atunci cand a scos prima sa piesa, care l-a și consacrat. Deși este un tanar cat se poate de energic și dezinvolt, a refuzat cu tarie sa iși dea tricoul jos atunci cand a sarit.

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a coborat cu 0,2%, inversand cresterile din prima parte a tranzactiilor. Cele mai mari scaderi au fost inregistrate de actiunile din sectorul bancar si cel auto, de aproape 1%. Titlurile din sectorul tehnologiei au urcat cu 1,7%, dupa ce Netflix a anuntat ca se asteapta…