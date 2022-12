Ţintele Politehnicii. Jucători de la FCSB, Hermannstadt şi FC Argeş sunt curtaţi de echipa din Copou Prima zi de vacanta a Politehnicii Iasi, cea de ieri, a fost activa. In Copou au fost demarate deja primele discutii pentru intarirea lotului de jucatori. Dupa cum a anuntat si antrenorul principal al echipei, Leo Grozavu, Poli vrea sa aduca doar fotbalisti cu statut de titulari in aceasta iarna. Drept urmare, pe lista celor vizati de a fi adusi au fost pusi doar jucatori cunoscuti in fotbalul romanesc. Astfel, primele tinte ale Iasului sunt doi jucatori rutinati, care activeaza in Liga I. Este vorba de Valentin Buhacianu (foto), care acopera posturile de aripa stanga si atacant central, si mijlocasul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma investigației Puterea.ro, au avut loc ample controale la balastiera ilegala a lui Badalau din Bolintin-Vale. Organele de control au constat mai multe ilegalitați. Joi, au avut loc ample controale la balastiera lui Badalau din Bolintin-Vale. Printre instituțiile ce au efectuat controale la firma…

- Chindia și FC Argeș au remizat, scor 1-1, intr-un meci din grupa D a Cupei Romaniei. Ambele goluri au fost marcate in prima jumatate de ora. Celestine a deschis scorul pentru piteșteni, in minutul 15. Francezul a reluat perfect cu capul, la colțul lung, centrarea din corner venita de la Jakolis. Piteștenii…

- Chindia Targoviște este gata pentru al doilea meci din grupele Cupei Romaniei. Astazi, de la ora 14.45, dambovițenii vor intalni pe FC Argeș, pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, in cel de-al doilea joc din cadrul grupei D. Din aceasta grupa mai fac parte FC Hermannstadt, CS Ocna Mureș și CSU Craiova.…

- Incepand de astazi, 8 noiembrie, ora 09.00, Chindia Targoviște va pune in vanzare biletele pentru meciurile cu FC Argeș și Farul Constanța. Disputa cu piteștenii va avea loc miercuri, de la ora 14.15 și va conta pentru etapa a doua din grupele Cupei Romaniei. In schimb, partida cu Farul este programata…

- Liber de contract dupa rezilierea cu FCU Craiova, tehnicianul Marius Croitoru nu a stat prea mult pe tusa. Acesta a fost instalat, astazi, in functia de antrenor principal al echipei FC Arges, a anuntat gruparea pitesteana pe site-ul sau oficial . „Clubul FC Arges si Marius Croitoru au ajuns la un acord…

- Chindia Targoviște și-a aflat, astazi, adversarii pe care ii va infrunta in faza grupelor Cupei Romaniei. In urma tragerii la sorții, formația pregatita de Toni Petrea a fost repartizata in Grupa D, alaturi de Universitatea Craiova, FC Argeș, FC Hermannstadt, CS Ocna Mureș și Minaur Baia Mare. La tragerea…