Se pare ca una dintre cele mai mari forțe de poliție din Marea Britanie a arestat o femeie de 93 de ani care nu a comis nicio crima pentru ca era „ultima ei dorința", noteaza The Guardian.

Localurile din Marea Britanie cer inghețarea taxei pe bere inaintea unui Craciun dificil. Prețul mediu al unei halbe de bere a crescut cu 8% fața de anul trecut, anunța descopera.ro.

- Violonistii Gabriel Croitoru si fiica sa, Simina Croitoru, vor evolua, pe 19 noiembrie, pe scena Ateneului Roman din Bucuresti, incepand cu ora 19,00, intr-un recital din cadrul turneului "Vioara lui Enescu", doua dintre viorile maestrului - Guarneri del Gesu "Catedrala" si Paul Kaul putand fi ascultate…

Zeci de mii de asistente medicale britanice vor intra pentru prima data in greva, in acest an, pentru salarii mai bune, a anuntat miercuri sindicatul lor, amplificand presiunile asupra premierului Rishi Sunak, in timpul unei crize economice, transmite Reuters.

- Corul Filarmonicii "George Enescu", dirijat de Iosif Ion Prunner, va sustine pe 8 noiembrie, la Ateneul Roman, un concert ce isi propune un periplu in istoria de 2.000 de ani a muzicii din zona Mediteranei, ce penduleaza intre sacru si profan, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

Ministrul britanic pentru relatii interguvernamentale Nadhim Zahawi a declarat ca este "extrem de improbabil" ca Marea Britanie sa aiba, in aceasta iarna, pene de curent planificate, scsrie Rador.

Soprana Diana Alexe, secondata de pianista Raluca Ouatu, va evolua pe scena Salii mici a Ateneului Roman, marti, de la ora 19,00, intr-un program de lieduri si arii din opera, informeaza Agerpres.

Funcționarii publici din Marea Britanie au fost anunțați printr-o notificare oficiala ca "respectarea" programului de lucru la birou va fi verificata prin intermediul utilizarii calculatoarelor Biroului Cabinetului.