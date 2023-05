Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – CSM Reșița U19 a trecut vineri, 5 mai, cu scorul de 3-0, Academia de Fotbal „Gica Popescu”, intr-un meci contand pentru primul tur al Campionatului Național al Juniorilor U19! Golurile marcare de echipa pregatita de Leontin Doana au fost inscrise de Mario Ivașcu, Robert Mihaly și Gabriel Dinu!…

- Gimnaști din 8 județe iși dau intalnire la Bistrița, in acest weekend. Campionatul Național Școlar de Gimnastica Ritmica va avea loc la Sala Polivalenta din parc. Costume sclipitoare, pamblici, hula-hoop-uri, multa energie și glasuri vesele – așa se anunța weekendul, la Bistrița. Sala Polivalenta din…

- REȘIȚA – FC Progresul Ezeriș a caștigat vineri, 21 aprilie, cu scorul de 3-2, partida cu ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu 2, disputata pe stadionul Gloria, din etapa a IV-a a play-out-ului Seriei a VII-a! Scorul a fost deschis de Pirici in minutul 4, iar Rașoveanu a inscris in finalul primei reprize…

- REȘIȚA – CSM Reșița U19 a remizat miercuri, 5 aprilie, scor 0-0, cu Chindia Targoviște U19, in turul semifinalei din Cupa Romaniei! Echipa pregatita de Leontin Doana a avut destule șanse de a inscrie in prima repriza, dar fara succes. Ba mai mult, Chindia U19 putea sa caștige, dar Paul Mereu a aparat…

- REȘIȚA – Cupa „Asahi” a fost organizata la Sala Polivalenta din Reșița și a reunit la start aproximativ 250 de practicanți ai artelor marțiale! „Am ținut competitia in 2020, inainte de pandemie, dupa aceea am avut o perioada fara activitate competitionala. Acum am incercat sa o reeditam. Au venit aproximativ…

- Tanarul sportiv Theodor Andronachi a fost surpriza placuta a Campionatului Național de Skandenberg, care s-a desfașurat la Targu Mureș, la finalul saptamanii trecute. Legitimat la clubul radauțean Bucovina Skandenberg, tanarul de 19 ani a ieșit campion național de tineret pe mana dreapta la ...

- REȘIȚA – Fotbalul reșițean are viitor! Echipa CSM Reșița U19, antrenata de Leontin Doana, a reușit sa se califice in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a trecut cu 4-1 de SCM Zalau U19! Reușitele rosso-nerilor au fost semnate de Robert Mihaly și Abel Ursu (hattrick)! Acum, elevii lui Doana așteapta…

- REȘIȚA – Cu un lot de doar 9 jucatori pentru deplasarea din județul Constanța, handbaliștii reșițeni au reușit sa se impuna marți, 21 martie, cu scorul de 33-30 pe terenul celor de la CS Medgidia. Duminica, rosso-nerii au pierdut in deplasarea de la CSM Fagaraș, 30-29 pentru gazde! Medgidia a condus…