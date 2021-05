Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 14 ani și un tanar de 19 ani au fost prinși de polițiști in flagrant, in timp ce incercau sa fure bunuri din terasa care se afla in curs de amenajare in centrul Ploieștiului, langa Casa Alba.Cei doi tineri au intrat pe o fereastra, miercuri dimineața, in jurul orei 4.00. "Astazi,…

- Trei barbați au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 3 Timișoara pentru comiterea unor furturi de componente auto. Joi, in urma investigațiilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii Secției 3 Timișoara, au reținut trei barbați de 20, 38 și 40 de ani din Vaslui,…

- In urma documentarii activitații infractionale a trei persoane din municipiul Tecuci, politistii de investigatii criminale din cadrul Poliției Municipiului Focșani au organinzat in data de 13 aprilie a.c. o acțiune pe linia prevenirii și combaterii infracțiunilor contra patrimoniului, in special a furturilor…

- Doi tineri din comuna Amaru au fost prinși in flagrant, de polițiști, la scurt timp dupa ce au furat mai multe țevi de pe un camp, din zona unei sonde dezafectate. „In data de 11 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti, au prins in flagrant doi barbati in varsta de 29,…

- Polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au reținut doi barbați, de 25 și 40 de ani, banuiți de furt calificat. Luni, polițiștii Secției 5 Rurale Belinț, in urma investigațiilor efectuate au depistat pe raza localitații Hezeriș, doi barbați, banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat. In fapt, incepand…

- ARAD. I-au prins chiar la locul faptei. Potrivit unei informari venite de la IPJ, „In urma investigațiilor efectuate, in noaptea de 20/21.02.2021, polițiștii orașului Ineu au organizat o prindere in flagrant a 4 persoane banuite de furt de catalizatoare”.

- Trei tineri cu varste intre 18 si 28 de ani, prinsi in flagrant in timp ce furau catalizatoare auto si banuiti de savarsirea unor infractiuni de furt calificat in mai multe localitati din Vrancea, au fost arestati preventiv, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

