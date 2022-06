Tineri la scăldat, salvați de la înec pompierii argeșeni! ???????????????????? ???????? ????????????̆???????????????? ????????̆ ???????? ????????????????????????????????, ???????? ????????̆-????̦???? ???????????? ????????????????̦???? ????̂???? ????????????????????????????! Temperaturile cresc, iar aceasta reprezinta o tentație pentru cei care doresc sa-și petreaca timpul liber la scaldat, fapt ce s-a reflectat in acest week-end, cand pompierii argeșeni au fost solicitați sa intervina pentru extragerea a doua persoane din raul Argeșelu. Tinerii se aflau la scaldat in zona ,,Bemo”, fara a ține cont de faptul ca debitul apei era mai mare decat in mod obișnuit.… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

