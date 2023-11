Stiri pe aceeasi tema

- 82 de cetațeni staini au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce voiau sa treaca ilegal frontiera cu Ungaria, pentru a ajunge in vestul Europei. Erau transportați in camioane cu marfa sau au fost prinși cand voiau sa treaca frontiera pe jos, informeaza, miercuri, Poliția de Frontiera. Politistii…

- Doi soferi turci au fost prinsi de politistii de frontiera aradeni ca ascundeau 38 de migranti din cinci tari in autocamioane, printre cutii cu medicamente transportate in vestul Europei, potrivit Agerpres.Cei doi turci au fost verificati la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Politistii de frontiera botosaneni au depistat in zona de competenta un autoturism in care se aflau sapte colete cu tigarete de contrabanda. Barbatul de la volan, un cetatean roman in varsta de 51 de ani, s a ales cu dosar penal, iar tigarile in valoare de peste 43.700 lei, precum si autoturismul utilizat…

- Polițiștii de frontiera au depistat in traficul transfrontalier doi conaționali care și-au cumparat acte romanești falsificate și urmau, in baza acestora, sa ajunga in Germania. Cazurile au avut loc ieri, 7 octombrie, in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița.

- Politistii de frontiera satmareni fac cercetari in privinta a doi cetațeni ucraineni de 20, respectiv 22 de ani, care la controlul de frontiera au prezentat, pe langa documentele de identitate, permise de conducere cu insemnele autoritatilor din Ucraina, false.In Punctul de Trecere a Frontierei Petea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I, au depistat zece cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera... The post Sirieni ascunși intr-o autoutilitara pentru a trece ilegal in Ungaria, prinși la PTF Nadlac appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii de frontiera si lucratori vamali de la Sculeni au descoperit tigarete in valoare totala de aproximativ 10.000 de lei, pe care un cetatean din Republica Moldova a intentionat sa le introduca ilegal in Romania ascunse printre borcanele goale pe care le transporta intr-o semiremorca, potrivit…

- Politistii de frontiera din Calafat au descoperit 11.000 de țigarete ascunse printre bagajele transportate intr-un microbuz condus de un bulgar. Șoferul s-a ales cu dosar penal. In Punctul de Trecere a Frontierei Calafat s-a prezentat, ieri, pentru a intra in țara un cetațean bulgar, de 35 de ani, aflat…