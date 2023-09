Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal pentru talharie calificata pe numele a trei barbați de 15, 22 și 27 de ani, la Timișoara. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au talharit un cuplu pe strada Gheorghe Lazar. Talharii majori au fost arestați preventiv.

- Deși spunea ca este ranit la o mana, surpriza a venit la secția de poliție, cand a fost pus sa iși dea jos bandajele. Tanarul nu avea nici o rana, deși din discuțiile pe care le avea cu polițistul local spunea ca ar fi fost la secția de primiri urgențe pentru ingrijiri, scrie alba24.ro Mai mult de atat,…

- Dosar penal pe numele unui baiat in varsta de numai 15 ani, care a incercat sa il talhareasca pe un barbat care statea pe o banca, in centrul orașului. Baiatul a reușit sa ii smulga borseta, insa la scurt timp a fost prins in zona Parcului Botanic de cațiva cetațeni vigilenți.

- Un copil de 4 ani care vineri dupa-amiaza se afla pe carosabil, pe o strada din Timisoara, a fost accidentat de un curier pe bicicleta. Copilul a fost dus la spital, iar medicii au anuntat politia. Acum politistii il cauta pe biciclist si au deschis dosar penal, scrie News.ro. ”La data de 04.08.2023,…

- Un barbat de 44 de ani a fost erou astazi pentru o femeie in varsta de 80 de ani din Timișoara. Batrana a fost deposedata de poșeta de o alta femeie, insa barbatul care a vazut incidentul a prins-o pe hoața. „La data 27 iulie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Urbana au fost sesizați […] Articolul…

- Pe 10 august 2023 a fost programata de Primaria Municipiului Constanta o licitatie publica de la ora 11:00 la sediul Primariei. Este vorba despre un teren de 50mp de pe strada Gheorghe Lazar din Piata Grivitei. Primaria Municipiului Constanta organizeaza licitatie publica in data de 10.08.2023, ora…

- Joi, 29 iunie 2023, in jurul orei 17:25 pompierii au fost solicitați sa intervin pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor in urma producerii unei accident rutier pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara.

- In urma primelor cercetari, polițiștii au stabilit imprejurarile in care s-a produs accidentul de pe strada Gheorghe Lazar, din Timișoara, joi dupa-amiaza, evenimentul fiind provocat de neatenția unui șofer de 75 de ani