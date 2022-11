Stiri pe aceeasi tema

- Romania imbatranește cu fiecare zi! Peste 5 milioane de romani invața ca exista viața și la pensie, iar acest lucru ne poate ajuta pe toți. Seniorii Romaniei sunt cei care, cu toate greutațile, au construit țara in care traim.

- Romania imbatranește cu fiecare zi! Peste 5 milioane de romani invața ca exista viața și la pensie, iar acest lucru ne poate ajuta pe toți. Seniorii Romaniei sunt cei care, cu toate greutațile, au construit țara in care traim.

- Romania imbatranește cu fiecare zi! Peste 5 milioane de romani invața ca exista viața și la pensie, iar acest lucru ne poate ajuta pe toți. Seniorii Romaniei sunt cei care, cu toate greutațile, au construit țara in care traim.

- Un chirurg din Romania, care are o vechime in munca de 40 de ani, are o pensie care va surprinde pe toata lumea. Spre norocul lui, medicul a muncit o parte din viața și in domeniul privat, contibuțiile acestea fiind calculate și ele la pensie, pentru ca altfel se incadra sa primesca ajutoare din partea…

- In perioada 26- 27 octombrie a.c., polițiștii piteșteni au acționat, in zona de competența, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale ce aduc atingere vieții, sanatații și integritații corporale, a patrimoniului public și privat. In…

- O tanara asistenta medicala de la Maternitatea „Cuza Voda" a mers ca voluntar in Tanzania, doi ani la rand, pentru a ingriji copii orfani si mame care stateau si cate 20 de ore pentru a fi vaccinati. Catalina Nistor are 25 de ani, de doi ani jumatate este asistent medical la unitatea medicala ieseana,…

- Astazi, 8 septembrie, de Ziua Internaționala a Literației, PEPCO a invitat cațiva copii din satele din Romania sa scrie reclame la rechizite pe internet, pentru a vedea cu toții o realitate de care, poate, nu eram conștienți. Cu aceasta ocazie, Fundația Noi Orizonturi și Teach for Romania trag un semnal…

- Prevenția este importanta mai ales acum cand, dupa doi ani de pandemie, a crescut ingrijorator numarul persoanelor cu diagnostice grave, inclusiv oncologice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …