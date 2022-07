Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu inaintarea in varsta și cu apariția diverselor boli cardiovasculare cronice, chiar și bataile inimii iși pot schimba ritmul normal, regulat. Apariția unei tulburari de ritm cardiac, cunoscuta in termeni medicali drept aritmie, are ca substrat afectarea transmiterii semnalelor electrice la…

- Iustin Alexandrescu este șef de promoție la Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, cu media 9,79. S-a nascut in Italia, unde munceau parinții sai, iar de la varsta de 5 ani a revenit acasa la Piatra-Neamț. Mama sa este instructor-educator la un centru de zi și tatal lucreaza tot in strainatate. Dupa un…

- Data de lansare a lui Xiaomi 12 Ultra este inca ținuta secreta. Mai multe rapoarte au sugerat ca producatorul chinez ar putea sa-l dezvaluie in iulie. Un nou raport al TechGoing afirma cu 12 Ultra se va lansa in aceeași zi cand ASUS va anunța seria ROG Phone 6. Potrivit raportului, Xiaomi 12 Ultra va…

- In ultimii ani, conform unei statistici deloc imbucuratoare, numarul deceselor rutiere au crescut vertiginos. Mare parte din aceste accidente s-au datorat faptului ca mulți pietoni alegeau sa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proteza totala de genunchi sau inlocuirea articulației genunchiului cu o componenta artificiala este singura metoda de tratament in cazul stadiilor avansate de gonartroza. Atunci cand se instaleaza gonartroza, pe langa faptul ca este afectata in mod direct activitatea zilnica a pacientului, apare și…

- Fiecare gospodina trebuie sa știe ca este foarte important sa curețe frigiderul periodic, dar și corespunzator. Cu toții știm ca daca nu ii acordam atenție, acesta va prinde un miros neplacut de care scapam cu greu. Iata ce riști daca nu ții cont cu strictețe de toții pașii de mai jos.

- BERBEC Ar fi indicat ca in aceasta zi sa eviti sa faci anumite investitii deoarece pot fi destul de riscante. Risti sa pierzi tot ceea ce ai castigat in ultima perioada. Ar fi bine sa te abtii sa investesti in obiecte ce nu au nici o valoare. Incearca sa te consulti cu partenerul de viata cu privire…

- Garda Naționala de Mediu a anunțat, joi, ca proprietarii și deținatorii de terenuri intravilane și extravilane sa elimine ambrozia. „Popular i se spune iarba parloagelor sau iarba pustiei, iar in orase este cunoscuta ca ambrozia, buruiana care poate provoca alergii severe, daca este lasata sa se raspandeasca.…