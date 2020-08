Timpul trece, vara trece, berea curge tot mai rece Sapte zile in hotel de 3 stele fac un rinichi, iar doua saptamani in Mamaia la 5 stele se pot plati cu un creier; unii zic ca doar cei care si-au vandut creierul se pot simti bine acolo. * Ilie Momita a cumparat copiilor piscina gonflabila, a umflat-o, a umplut-o si a pus-o pe plaja, sa se incalzeasca apa; s-a incalzit bine de tot! A mai cumparat si niste sticle de bere scumpe; fiind calde, le-a bagat si pe ele in apa calda din piscina; dupa cinci min (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanțele de pe litoralul romanesc vor fi mai ieftine cu 20%, in medie, incepand cu data de 23 august, iar 1 septembrie tarifele mai scad cu 40-50%, potrivit unui studiu al Organizației Patronale Mamaia Constanța (OPMCTA). Potrivit unui studiu al Organizației Patronale Mamaia Constanța (OPMCTA) varful…

- „Noi suntem saraci... nu avem bani de fițe și litoral! Așa ca suntem la țara, cu piscina gonflabila, așa ca șmecherii! Fara fițe și fala! Cand se termina Loft, Nuba , etc, tot acasa ajungeti la sarmale și fasole! Fomistele și duuamnele care atarna pe la mese, vezi doamne dau de un “Fat…

- Consumul de bere a scazut cu 10% de la declanșarea crizei București, 16 iulie 2020: Asociația Berarii Romaniei continua campania #SOSHoreca de susținere a sectorului ospitalitații, sub umbrela #Reconnect. Este TIMPUL SA NE #RECONECTAM. Ne reconectam cu familia și prietenii. Reconectam comunitațile.…

- Litoralul romanesc a ramas o opțiune pentru romani, chiar și in vreme de pandemie. Aglomerarile de la malul marii nu ii sperie nici pe cei care vin in weekend-uri, cu atat mai puțin pe cei care viziteaza stațiunile in timpul saptamanii, cand litoralul...

- Deseurile sunt coletate doar in timpul noptii Primaria Municipiului Constanta atentioneaza agentii economici din statiunea Mamaia ca deseurile sunt coletate doar in timpul noptii."Astfel, facem din nou apel la agentii economici care desfasoara activitati comerciale in statiunea Mamaia sa depoziteze…

- Americanii si-au schimbat comportamentul in privinta consumului de alimente in timpul celor 17 saptamani de pandemie si au cumparat ciocolata in valoare de 3,7 miliarde de dolari, o crestere de 6,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit Nielsen, citat de CNN, potrivit news.ro.Mars Wrigley,…

- In Romania au fost vandute cele mai stralucitoare stele, printre ele și Steaua Polara, insa, vanzatorii de stele nu sunt altceva decat vanzatori de iluzii. Astronomul Elizabeth Petrescu spune ca doar Uniunea Nationala de Astronomie poate da nume corpurilor ceresti. In cei cativa ani de munca la Observatorul…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de 5 stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15 euro/noapte…