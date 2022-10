Stiri pe aceeasi tema

- Se imbunatațește situația la Serviciul Permise de Conducere și Inmatriculari Auto, aflat in subordinea Prefecturii Timiș. Daca in urma cu noua luni, Timisul se afla pe penultimul loc in țara ca timp de asteptare pentru proba practica a examenului auto, iata ca acum perioada s-a redus la jumatate.

- S-ar putea ca pe drumurile din Romania sa fie mulți șoferi care nu au ce cauta acolo. O frauda de proporții a fost descoperita de polițiștii și procurorii din Ilfov la examenele auto date in București. Pana acum, cel puțin 55 de suspecți ar fi reușit sa treaca de proba teoretica, deși erau…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 196 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Belgia – 96 locuri de munca pentru: ospatar, muncitor necalificat in agricultura; Norvegia – 53 locuri de munca pentru: tehnician dentar, mecanic auto, tehnician control,…

- 45% dintre angajați incearca, in acest moment, sa-și schimbe jobul. Salariul, absența sentimentului de implinire profesionala sau lipsa perspectivelor de creștere sunt principalele motive de nemulțumire. 2 din 10 angajați spun ca au intrat in burnout. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pentru ca timpul de așteptare dintre proba teoretica și proba practica pentru obținerea permisului de conducere a creat neplaceri cursanților din Argeș, Radu Perianu vine cu soluții. Prefectul a declarat ca la Pitești nu sunt probleme, insa situația sta mai prost la Campulung și Curtea de Argeș. In…

- Numarul școlilor cu toalete in curte a scazut de la aproape 3.000 la circa 230, in patru ani, dar dupa ce s-au inchis cateva sute de unitați de invațamant preuniversitar. Potrivit informațiilor obținute de cotidianul național “Romania libera” de la surse din cadrul Ministerului Educației (ME), 126 de…

- Petrom a redus din nou preturile luni, 8 august, la trei zile de la precedenta ieftinire. Statia Petrom de pe Soseaua Virtutii din Bucuresti, afisa in aplicatia Petrom, un pret al benzinei standard de 8,10 lei/litru, in timp ce pretul motorinei standard este de 8,73 lei/litrul, scrie economica.net.…

- Incident neobisnuit luni dimineata in Dolj, la proba practica pentru obținerea permisului de conducere. La 60 de ani, un barbat a incercat sa sustina beat examenul. Luni dimineața, un polițist examinator de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Dolj…