Timișorenii se pot debarasa gratuit de electrocasnicele vechi ori defecte Un nou serviciu gratuit de preluare a DEEE de la domiciliu in Timișoara va fi disponibil in cadrul campaniei de mediu denumita generic „Curațenia municipiului nostru incepe din casele noastre!” 14 octombrie este Ziua Internaționala a Reciclarii Deșeurilor Electrice. Cu aceasta ocazie, Primaria Timișoara in colaborare cu Asociatia CASUS da startul campaniei pentru colectarea deșeurilor […] Articolul Timișorenii se pot debarasa gratuit de electrocasnicele vechi ori defecte a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCRISOARE DESCHISA: APLICAȚIE DE SERVICII MEDICALE LA DOMICILIU PUSA GRATUIT LA DISPOZIȚIA CAMPANIEI DE VACCINARE ȘI A CASEI NAȚIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE IN SPRIJINUL INGRIJIRILOR LA DOMICILIU IN CONTEXTUL CRIZEI COVID-19 ActualitateSocialpublicitatesanatate

- Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a fost implicat in cea de-a VIII-a ediție naționala a campaniei Traffic Snake Game (TSG) sau ,,OSCAR, ȘARPELE HOINAR”, in perioada 20 septembrie 2021 – 01 octombrie 2021, proiect coordonat de Asociația „Orașe Energie Romania” (OER). Au participat la campania Traffic…

- Pentru a marca Ziua Internationala a Persoanelor Varstince, dar si pentru a arata compasiune si respect fata de varstnicii membri, conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Zalau

- Agenția pentru Protecția Mediului Alba in parteneriat cu operatorul Ecocollect Vision anunța publicul interesat ca in perioada 1 – 13 octombrie 2021 se va desfașura o campanie de colectare gratuita a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), becuri și neoane de la firme, instituții…

- Pe langa cele patru puncte din oraș unde se pot colecta deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), Primaria Timișoara dorește sa implementeze un protocol care va permite Asociației Casus sa preia din gospodariile timișorenilor aceste deșeuri, gratuit. Se va inființa și un call-center…

- Primaria Timișoara și Asociația CASUS vor semna un acord de colaborare pentru preluarea din gospodariile timișorenilor a deșeurilor provenite din echipamente electrice și electronice (DEEE). La acestea se adauga becuri și neoane precum și alte deșeuri similare in vederea reciclarii. De asemenea, vor…

- Sambata, 21 august, in zona Flora, intre orele 10 și 14, timișorenii sunt invitați sa se implice in soluționarea problemei cainilor fara stapan. Primaria Timișoara lanseaza campania de adopție a cainilor fara stapan, aflați in adapostul public. In cadrul campaniei, vor fi organizate cinci targuri de…

- Operatorii rutieri de transport de calatori din regiunea Bucuresti - Ilfov care nu respecta normele de curatenie in vehicule si programul de circulatie risca sanctiuni dure, potrivit unui comunicat remis marti de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI).…