- Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale in Municipiul Timișoara pentru anul viitor intra in dezbatere publica. Primaria propune pastrarea cotelor existente in prezent. Primaria Timisoara invita cetațenii sa participe la dezbaterea publica pe tema stabilirii impozitelor…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta pune la dispozitia contribuabililor urmatoarele modalitati de plata a impozitelor si taxelor locale speciale si amenzilor: Online: pe site ul www.spit ct.ro, sectiunea ldquo;Servicii online Plata impozite" integral sau in 3 rate in perioada 01.04 31.12,…

- Primaria Municipiului Targoviște aduce la cunoștința contribuabililor cu restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, ca pot fi scutiți de achitarea majorarilor de intarziere, in anumite condiții. Mai exact, in ultima ședința a Consiliului Local Targoviște, din 31 octombrie 2023, a fost aprobata…

- Miercuri, 27 septembrie, Primaria Timisoara va organiza, incepand cu ora 17.00, in Sala de Consiliu, o consultare publica privind noul Plan Urbanistic General (PUG). Noul PUG vine la o distanta de 21 de ani de la vechiul plan. Dupa 21 de ani, ????????????????????̦???????????????? ???????? ????????????????…

- ANUNT nr. 34595/08.09.2023 Prin prezenta aducem la cunostinta publicului, in temeiul art. 7 , alin. 1 si alin. 2 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, faptul ca

- Valentin Parvu, primarul comunei Salcioara, le reamintește consatenilor sai ca, in aceasta perioada, pot depune cerere pentru a fi scutiți de la plata majorarilor de intarziere aferente taxelor și impozitelor locale restante. Formulare tipizate sunt puse la dispoziție gratuit, la sediul Primariei.…

- Cel de al doilea termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale in Constanta aferente anului fiscal 2023 este 30 septembrie.Avand in vedere faptul ca, data de 30 septembrie 2023 este zi nelucratoare, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru, urmatoare termenului…