Timișorenii inventivi, invitați să se înscrie la o nouă ediție Climate-KIC In calitate de partener oficial Romania al Programului EIT Climate-KIC, CCIA Timiș, invita potențialii candidați sa propuna idei novatoare pentru un loc in marea finala a competiției internaționale ClimateLounchpad 2021, cea mai mare competiție de idei novatoare prietenoase cu mediul, care are drept scop dezvoltarea potențialului de tehnologii și crearea unor oportunitați pentru inovatori in […] Articolul Timișorenii inventivi, invitați sa se inscrie la o noua ediție Climate-KIC a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

