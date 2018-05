Timișorenii fug de ”gaura neagră” Colterm. Câte persoane s-au debranșat anul trecut de la societatea cu datorii uriașe Serviciul public de alimentare cu energie termica al Timisoarei este in continuare tot mai putin popular printre utilizatori. Alte mii de timisoreni au decis in 2017 sa renunte la acest serviciu in favoarea centralelor individuale de incalzire. Un studiu realizat de cei de la Ariston arata ca in primul semestru al anului trecut un numar […] Articolul Timișorenii fug de ”gaura neagra” Colterm. Cate persoane s-au debranșat anul trecut de la societatea cu datorii uriașe a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

