- O data cu repornirea sistemului de incalzire, in cursul nopții trecute au aparut mai multe avarii la rețelele de apa calda și incalzire. Astfel, in prezent se lucreaza pentru remedierea avariilor la:

- Mii de timisoreni racordati la sistemul centralizat de incalzire al Colterm, societate aflata in subordinea Primariei, nu vor primi incalzire pana in 30 octombrie, desi temperaturile au scazut foarte mult, potrivit Agerpres. Unele puncte termice nu au fost racordate la retea, dupa lucrarile…

- In vederea pregatirii sezonului de incalzire 2021-2022, Colterm efectueaza pana in 30 septembrie, etapizat, probele la rece, pentru ca, in functie de temperaturile exterioare, incepand cu data de 1 octombrie sa se poata furniza incalzire. Se vor incarca cu agent termic traseele de distribuție, inclusiv…

- Mai mulți timișoreni vor ramane fara apa calda, saptamana urmatoare. Societatea de termoficare executa lucrari de mentenanța la rețeaua primara pentru a evita eventualele avarii din perioada de iarna. Se lucreaza treptat, in diverse zone ale orașului.

- Pana la inceperea sezonului de incalzire 2021 – 2022, Colterm va executa lucrari de mentenanța la rețeaua primara pentru a evita, pe cat posibil, eventuale avarii care ar putea surveni in perioada de iarna. Reprezentanții companiei au anunțat, duminica, faptul ca aceste lucrari vor debuta cu manevre…

- Un numar de aproximativ 600 de imobile din Capitala nu au apa calda, ca urmare a avariilor si a lucrarilor de reparatii, reiese din informatiile postate pe site-ul Companiei Municipale Termoenergetica, informeaza Agerpres. Astfel, in Sectorul 1, ca urmare a unei avarii la reteaua primara,…

- Colterm anunța o intervenție la rețeaua primara, miercuri, care afecteaza mai multe puncte termice din oraș. Se oprește apa calda pe peste 140 de strazi, in prima parte a zilei. Ramane fara apa calda și Spitalul Județean Timișoara.