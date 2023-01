Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat dezbaterea publica privind propunerea de elaborare a Planului Integrat de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Timișoara, pentru indicatorii dioxid de azot, oxizi de azot (No2/Nox) și particule in suspensie (PM10), care va avea loc la Timisoara, strada C.D.…

- Colterm si Aquatim au anuntat noi probleme cauzate de avarii si care afecteaza consumatorii din Timisoara. Pentru remedierea unor defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, furnizarea apei calde de consum și a incalzirii e intrerupta pana la ora 17 la punctele…

- Peste 170 de oameni au ramas blocati pe aeroportul din Timisoara. Cursa aeriana care trebuia sa-i duca in Germania nu a mai ajuns in Romania deoarece nu a putut decola din Marea Britanie. Un numar de 20 de zboruri catre si din Romania au fost anulate de operatorul aerian Wizz Air in urma conditiilor…

- In acest an, concertul extraordinar de colinde suținut de Corul Avocaților va avea loc luni, 19 decembrie 2022, la orele 19.00, in Sala Baroca a Muzeului Național de Arta din Timișoara, din Piața Unirii.

- Primarul Dominic Fritz a anunțat, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca in cateva zile pleaca spre Timișoara primele patru autobuze electrice. Alte 40 de mijloace de transport nepoluante vor ajunge anul viitor in orașul nostru. Acestea seamana cu tramvaiele Timiș 2.

- Transfer interesant anuntat azi de echipa de rugby banateana. SCM USV Timisoara a luat un jucator din pachetul de inaintare, familiarizat cu campionatul Romaniei – Malcolm Mamboleo Onsando, capitanul reprezentativei statului african Kenya. Onsando (28 de ani) a semnat un contract de doi ani cu SCM Timișoara…

- Solistul formației Pragu’ de Sus, Calin Barcean, a revenit in Timișoara la sfarșitul saptamanii trecute, pentru un concert acustic care a avut loc la Porto Arte, unde in fața unui public devotat a interpretat o serie de melodii binecunoscute din repertoriul autohton dar și cateva piese din repertoriul…

- Amalia Gaița, artista care a devenit cunoscuta melomanilor datorita albumului de debut, „Melting Sun”, implinește astazi 31 de ani, ocazie cu care colectivul PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți ani! Pasionata de muzica de mica, Amalia Gaița și-a facut un nume atat pe scena, cat și in domeniul…